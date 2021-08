PSG : Une partie du salaire de Lionel Messi sera payée en Fan Tokens !

Comme vous le savez probablement, le contrat de Leo Messi avec le FC Barcelone n’a pas été renouvelé. Mais il n’a fallu que quelques jours à la star argentine du football pour signer avec un autre club et obtenir un nouveau maillot !

C’est ainsi que mardi 10 août 2021, Lionel Messi signa avec l’équipe de la capitale française pour un salaire de 41 millions d’euros net par an. Mais ce n’est pas tout. Leo Messi ne percevra pas tout son salaire en espèces… mais aussi en cryptomonnaie !

Un nouveau genre d’actif qui existe depuis 2018

En effet, une partie de la rémunération de Lionel Messi au PSG se fera avec les Fan Tokens, le jeton numérique du PSG. Il s’agit d’un nouveau genre d’actif, commercialisé par le site Socios.com. A noter que le club du Paris-Saint-Germain et Socios.com collaboreraient sur la commercialisation de ce « token » depuis 2018.

Cette cryptomonnaie du PSG, désignée sous le nom de Fan Tokens PSG ou $PSG fait à la fois office de pièce de collection numérique mais elle offre aussi des droits à ses titulaires de prendre certaines décisions concernant le club ou en rapport avec lui. Actuellement, les titulaires du $PSG peuvent « choisir la jaquette pour l’édition Paris-Saint-Germain du jeu Fifa 22 ».

L’arrivée de Messi a fait grimper la valeur de la cryptomonnaie à plus d’1,2 milliard de dollars

D’ailleurs, la valeur du $PSG a augmenté de 35% entre jeudi dernier et aujourd’hui, après avoir augmenté de 90% le mardi 11 août 2021 par rapport au jeudi 5 août. A noter que pour le moment, les Fan Tokens n’ont pas encore vocation à servir de monnaie comme le Bitcoin. Ils ne peuvent également s’échanger que contre des chiliz. Ces derniers peuvent, en revanche, être convertis en euros ou être échangés sur des plateformes comme Coinbase ou Bitpanda.

Le PSG a déclaré dans un communiqué que « l’enthousiasme suscité par l’arrivée de nouveaux joueurs durant le mercato estival a fait bondir les volumes d’échange du $PSG Fan Tokens qui ont même dépassé 1,2 milliard de dollars dans les jours précédant l’annonce de l’arrivée de Messi ». Dans ce même communiqué, Alexandre Dreyfus, PDG de Socios.com, se réjouit que « Paris Saint-Germain récolte les fruits de son approche innovante et je suis convaincu que ce sera le début d’une nouvelle tendance qui verra les Fan Tokens et Socios.com jouer un rôle de plus en plus important au plus haut niveau du sport ».