Twitter change sa police d’écriture, les couleurs et d’autres visuels

Twitter a opéré à du changement au niveau de son interface, notamment avec une nouvelle police d’écriture. Mais il y a d’autres évolutions, notamment au niveau des couleurs pour les boutons.

Le principal élément qui saute aux yeux en ouvrant Twitter est donc la nouvelle police d’écriture. Il s’agit de Chirp, une police d’écriture créée par le réseau social. Elle permet d’avoir une expérience « plus accessible, unique et centrée sur vous et sur ce dont vous parlez », explique la plateforme. Tous les textes en langue occidentale sont désormais alignés à gauche, ce qui facilite la lecture lors du défilement. Rien ne change pour les langues non occidentales.

D’autre part, Twitter a mis à jour sa palette de couleurs pour qu’elle soit « très contrastée et beaucoup moins bleue ». Ce changement permettra également « d’attirer l’attention sur les photos et les vidéos que vous créez et partagez », selon ses dires. L’entreprise ajoute qu’elle déploiera bientôt d’autres nouvelles couleurs.

Pour ce qui est des boutons, Twitter note qu’ils sont désormais très contrastés, y compris le bouton « Suivre », afin de mieux faire ressortir les boutons importants. Enfin, divers ajustements ici et là ont été effectués. Le visuel général change un peu, il y a moins de fonds gris et de lignes de séparation et l’espace a été augmenté pour rendre le texte plus facile à lire.

Les nouveautés sont en place dès maintenant, aussi bien depuis la version Web de Twitter que sur les applications iOS et Android.