A500 Mini : l’Amiga 500 est de retour !

Les fans de l’Amiga risquent fort de ne pas résister. La société Retro Games Ltd vient de dévoiler l’Amiga 500 mini, une version ultra compacte du cultissime Amiga 500, qui gère en plus l’affichage graphique AGA de l’Amiga 1200 ! Cet émulateur irrésistible inclut 25 titres phares de l’Amiga et accepte toutes les ROMs possibles via WHDLoad. L’utilisateur peut choisir entre un affichage 50 ou 60 Hz, plusieurs formats d’écran et disposera même d’un filtre CRT pour vraiment retrouver l’ambiance des années 80 !



La petite machine est livrée avec une souris à deux boutons (semblable à la souris d’origine), un Gamepad, mais les touches du clavier sont juste là pour faire joli. C’est tout de même dommage pour certains jeux qui nécessitent l’emploi du clavier (comme le génial The Sentinel par exemple), mais heureusement, il reste possible de brancher un clavier externe via le port USB intégré. L’A500 Mini sera disponible à la vente en 2022 au prix de 140 dollars environ (comptez BEAUCOUP plus ici avec les taxes diverses et les frais de douane).

A noter enfin que l’on connait le nom des dix principaux jeux (sur 25) qui seront intégrés à la machine, et il y a quand même quelques belles pépites ou grands classiques :

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool