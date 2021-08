Idris Elba fera la voix de Knuckles dans le film Sonic Le film 2

Décidément, Idris Elba semble apprécier plus que de raisons la geek-culture. Après Pacific Rim, le MCU (où il joue Heimdall) et une interprétation très remarquée de Bloodsport dans le superbe Suicide Squad de James Gunn, l’acteur britannique a confirmé sur ses comptes Twitter et Instagram qu’il incarnera Knuckles dans le film Sonic Le film 2.

Idris Elba fera la voix de Knuckles dans la suite cinématographique des aventures de Sonic

Plus précisément, Idris Elba fera la voix de l’échidné rouge, ce qui suffit déjà à relancer notre intérêt pour cette adaptation ciné. Tantôt soutien tantôt ennemi de Sonic, Knuckles est un personnage d’autant plus intéressant dans l’univers Sonic qu’il échappe au manichéisme souvent assez niais de ce type de jeu.

Si tout se déroule sans encombres, Sonic le film 2 devrait sortir en salles en 2022.