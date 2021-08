No Man’s Sky : l’open-world spatial fête ses 5ans… avec une nouvelle extension (trailer)

No Man’s Sky a 5 ans, déjà. Lancé au milieu du tumulte voire de la haine de certains joueurs déçus, lâché en rase motte par un Sony assez cynique (le jeu est d’abord sorti sur PS4), l‘open world spatial de Sean Murray a entamé une rédemption spectaculaire en empilant les extensions majeures. Ce retour en grâce est résumé dans un trailer qui sert aussi à annoncer Frontiers une nouvelle extension. Hello Games avait pourtant annoncé qu’il n’y aurait plus d’extensions après Prism, mais c’est bien la première fois que l’on pourra se réjouir d’une promesse non tenue.



Sean Murray ne donne pas beaucoup d’indices concernant le contenu de l’extension Frontiers, mais l’on peut toujours tenter de lire entre les lignes : « Par certains aspects, il s’agit simplement d’une mise à jour de plus, mais par d’autres, c’est une pièce manquante du mélange science-fiction/fantasy que nous avons toujours voulu ajouter, et le moment est idéal, avec notre cinquième anniversaire.”