Doom Patrol (DC) : premier trailer pour la saison 3

Les franchises DC ont l’habitude de faire le grand écart en terme de qualité, passant allègrement du nanardesque (le Suicid Squad de David Ayer, Catwoman) au vrai film de cinéma (Joker, la trilogie Batman de Nolan, le Suicid Squad de Gunn), de la série franchement grotesque (Batwoman) au chef d’oeuvre du petit écran (le Watchmen de HBO, la saison 1 de Daredevil). Doom Patrol rentre aisément dans la catégorie des productions DC « qualitatives », une production qui a aussi touché son public puisque la série en est déjà à sa saison 3 !



Diffusée d’abord sur le DC Universe (les deux premières saisons), la série est désormais exclusivement disponible sur HBO Max (saisons 2 et 3). Doom Patrol raconte les tribulations d’une bande de super-héros assez freaks (Robotman, Negative Man, Crazy Jane et Elasti-Girl, Cyborg) qui peinent à accepter leur condition de facto assez marginale. Inventive, un brin barrée et plus profonde qu’il n’y parait, la série Doom Patrol vaut vraiment le coup d’œil (sur la chaîne SyFy en France). On note aussi avec plaisir la participation du comédien Brendan Fraser (La Momie), qui prête ici sa voix au personnage de Robotman).