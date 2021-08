Xbox Series : un Indie Showcase aujourd’hui, et une conférence datée pour la Gamescom 2021

Depuis la conf Bethesda de juillet, Xbox ne cesse d’alimenter la machine à communiquer sur ses prochains titres. On a ainsi eu droit à un Showcase Sea of Thieves (pour l’extension Life’s Pirate), un ID@Xbox Indie Showcase sur les prochains jeux indés « soutenus » par Xbox, un longue vidéo sur le multi de Halo Infinite et chaque semaine des points de passage développeur pour Forza Horizon 5.



Et ce n’est pas fini. En fin d’après-midi aujourd’hui (à 18 heure exactement), Xbox diffusera un nouveau ID@Xbox Indie Showcase en Live (lien ci-dessus). On devrait ainsi avoir des nouvelles de The Artful Escape, OlliOlli World, Library of Ruina, RPG Time, Sable et Aragami 2, entre autres…

Autre date à cocher : le 24 août prochain à 19h, Xbox diffusera un stream dans le cadre de la Gamescom 2021. Il y sera principalement question des jeux en cours de développement chez les Xbox Studios. De nouvelles infos sur le solo de Halo Infinite, voire, soyons fous, sur Hellblade II ?