Les J.O de Tokyo (qui se sont terminés il y a quelques heures) ont donné quelques idées aux astronautes de l’ISS. Ces derniers ont créé les tous premiers J.O de l’espace, 4 épreuves plus humoristiques que sportives qui demandent tout de même pas mal de concentration et de sens du corps dans l’espace (proprioception). Ainsi, les astronautes de la NASA Shane Kimbrough, Megan McArthur et Mark Vande Hei, les russes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik, notre compatriote Thomas Pesquet (ESA) ainsi que l’astronaute de la JAXA Hoshide ont pratiqué la « gym hors-sol », le « No-handball », la « natation spatiale synchronisée », et le tir en apesanteur. Ces petites festivités ont été conclues par un passage de témoin entre le japonais et Hoshide et le français Pesquet pour annoncer les prochains J.O de Paris en 2024 ! Dans l’espace, personne ne vous entendra rigoler… Ah ben si en fait…

Space #Olympics 1/4:

Lack-of-floor routine – much 👏 to Pyotr for completing his routine without touching anything, a difficult feat!

🥇

Gym hors-sol – on ne dirait pas comme ça, mais les immobilisations en plein vol de Piotr requièrent une grande expérience#MissionAlpha pic.twitter.com/gXAHSHHmcu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 2/4:

No-handball – we had to adapt the rules a bit during the match, much investment on both sides for the win.

🏐

Handball sans les mains – les règles ont dû être adaptées au cours d’un match que nous décrirons sobrement comme intense. pic.twitter.com/dVOv3GRThD — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 3/4:

Synchronised space swimming – an opportunity to show teamwork and crew cohesion.

🤝

Flottation synchronisée – l’occasion de démontrer une des plus importantes compétences un astronaute : l’esprit d’équipe #MissionAlpha pic.twitter.com/Ljo65AkzNQ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 4/4:

Weightless sharpshooting – concentration and skill (or luck) proved necessary to reach the target.

🎯

Tir sans gravité – concentration et persévérance ont dicté cette épreuve pour bien négocier la trajectoire des élastiques#MissionAlpha pic.twitter.com/eV2cSxEWQ5 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021