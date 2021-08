Stranger Things saison 4 : sortie en 2022 et un nouveau teaser

Netflix annonce que la date de sortie de la saison 4 de sa série Stranger Things sera 2022. Il n’y a pas une date plus précise pour l’instant. Il y aura donc trois ans entre la saison 3 et la saison 4, alors que c’était une année auparavant.

Outre la date de sortie de 2022 pour la saison 4 de Stranger Things, Netflix partage un nouveau teaser. On peut voir des images des saisons précédentes et quelques images de la nouvelle. C’est assez rapide et il est difficile de comprendre exactement ce qu’il se passe.

Voici également des photos promotionnelles :

Ça ɐʌ vous ɹǝuɹnoʇǝɹ. Stranger Things 4, en 2022. pic.twitter.com/N4Ky4B1hwO — Netflix France (@NetflixFR) August 6, 2021

Stranger Things a été officiellement renouvelée pour une quatrième saison à la fin du mois de septembre 2019. Le tournage de la saison aurait commencé au début de 2020, mais il y a rapidement eu un arrêt à cause de la pandémie du Covid-19. Le tournage a repris en octobre, et un mois plus tard, Netflix a annoncé l’arrivée de huit nouveaux personnages, dont l’un est interprété par Robert Englund.

Petit rappel de la fin de la saison 3 (spoilers si vous n’avez pas vu) : Hopper s’est sacrifié en marchant dans l’Upside Down. Mais un teasing post-crédit se déroulant dans la Russie soviétique laissait entendre qu’il était toujours en vie, entre les mains de l’ennemi. Les premières images de la prochaine saison (publiées en février 2020) ont confirmé qu’il avait survécu, même s’il n’est probablement pas en très bonne forme.