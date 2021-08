Cybersécurité : les États-Unis demandent de l’aide aux entreprises tech

Le gouvernement des États-Unis a fait appel à des entreprises tech, comme Google, Amazon et Microsoft, pour l’aider à renforcer la lutte contre les hackers suite à plusieurs cyberattaques massives visant le pays.

Emmené par l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), un nouveau groupe de travail vise à réduire les risques d’attaque informatique et, en cas d’incident, à pouvoir apporter rapidement une réponse coordonnée entre les représentants des autorités fédérales, locales et du secteur privé. « Notre objectif dans un premier temps sera de lutter contre les ransomwares et de développer un cadre de planification pour coordonner les incidents affectant les fournisseurs de cloud », a souligné la directrice de CISA, Jen Easterly, dans un communiqué.

Les États-Unis ont en effet récemment fait face à une vague d’attaques au ransomware. Elles se reposent sur le chiffrement des données d’une cible afin d’en exiger de l’argent pour les déchiffrer. Celle contre l’entreprise américaine d’oléoducs Colonial Pipeline en mai a complètement chamboulé l’approvisionnement en essence des automobilistes dans certaines zones de la côte est pendant plusieurs jours. Début juillet, des hackers ont aussi ciblé la société informatique Kaseya et, par le biais de ses logiciels, mis en danger les données de plus de 1 000 entreprises clientes de Kaseya.

Les opérateurs AT&T, Lumen et Verizon, ainsi que les sociétés plus spécialisées en cybersécurité comme Crowdstrike, FireEye Mandiant et Palo Alto Networks, font aussi partie de la nouvelle équipe créée par CISA. Mais Jen Easterly a appelé toute entreprise intéressée à se joindre au groupe.