Twitter va lutter contre la désinformation avec Reuters et AP

Twitter part à la chasse à la désinformation en s’associant avec les agences de presse Reuters et Associated Press (AP). Le réseau social a déjà des équipes qui essaient d’apporter du contexte aux contenus, mais il y en a trop, d’où la nécessité d’avoir de l’aide.

Twitter dit vouloir être plus proactif en fournissant des informations précises sur les sujets dès qu’ils se développent, avant que la désinformation n’émerge. « Plutôt que d’attendre que quelque chose devienne viral, Twitter contextualisera le discours en développement au rythme ou en anticipation de la conversation publique », indique la plateforme. Reuters et l’AP fourniront également des informations sur la vérification des faits via le programme Birdwatch de Twitter, qui est actuellement en phase pilote.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Twitter pour empêcher la diffusion de fausses informations sur sa plateforme. Une équipe de la société ajoute déjà du contenu explicatif aux sujets d’actualité et à certains tweets trompeurs, et fait apparaître des informations faisant autorité lorsque les utilisateurs recherchent des termes spécifiques, ou lors d’événements majeurs tels que des élections ou des urgences de santé publique. Mais selon le groupe, les nouveaux partenariats avec Reuters et AP seront utiles « lorsque l’équipe de curation de Twitter ne dispose pas de l’expertise spécifique ou de l’accès à un volume suffisamment élevé d’informations fiables sur Twitter ».

Il s’agit en tout cas de la première collaboration entre Twitter et des agences de presse pour limiter la diffusion de fausses informations sur la plateforme. Facebook travaille déjà avec Reuters et AP, là encore pour vérifier les informations.