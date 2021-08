Nintendo : résultats en baisse lors du Q2, mais la firme de Kyoto partait de très haut

Après avoir réalisé un Q2 2020 record (et largement aidé par le confinement), Nintendo lève le pied lors du Q2 2021. Le chiffre d’affaires baisse de 10% à 2,5 milliards d’euros, le bénéfice opérationnel s’effondre de 17% (922 millions d’euros) et le bénéfice net chute de 14% (766,2 millions d’euros). Dans un contexte « classique », ces fortes baisses seraient un sujet d’inquiétude, mais le fait est que les performances financières de 2020 étaient totalement inhabituelles, une anomalie due au confinement généralisé sur la planète… et à la sortie d’Animal Crossing : New Horizons.

Nintendo a tout de même écoulé 4,45 millions de Switch sur le trimestre (-22% sur un an) et 45,2 millions de jeux (-10,2%). Plus de 89 millions de Switch ont été vendues depuis le lancement de la console. La firme de Kyoto table désormais sur un chiffre d’affaires annuel de 12,3 milliards d’euros, un objectif ambitieux qui repose principalement sur le lancement de la Switch OLED et de Pokémon Shining Pearl.