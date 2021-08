Electronic Arts : des bénéfices en net recul sur le Q2, et It Takes Two cartonne

Electronic Arts vient de publier ses résultats pour le second trimestre 2021, et la firme américaine n’a pas vraiment de quoi pavoiser malgré quelques belles satisfactions concernant les nouvelles licences. Ainsi, les profits de l’américain ont fondu comme neige au soleil sur la période : le bénéfice opérationnel passe ainsi de 398 millions d’euros (Q2 2020) à 272 millions d’euros (Q2 2021) tandis que le bénéfice net passe de 308 millions d’euros à 172 millions. Quant au chiffre d’affaires, il émarge à 1,3 milliard d’euros, légèrement au dessus des 1,2 milliard d’euros du Q2 2020.

It Take Two : carton plein pour le nouvelle franchise d’EA

Côté jeu, EA note les bonnes performances, meilleures que prévues, d’It Takes Two (jeu en coop à deux) et de Mass Effect Édition Légendaire (RPG space-opéra). F1 2021 réaliserait des ventes 20% supérieures à celles de son prédécesseur et Apex Legends accumulerait plus de 13 millions de joueurs actifs par semaine depuis le lancement de la saison 9. Sans surprise cette fois, Fifa casse la baraque : les matchs FUT enregistrent ainsi une hausse annuelle de 48%. En revanche, pas un mot pour Knockout City, le battle royale « balle aux prisonniers », ce qui n’est généralement pas bon signe…

Sur le Q2, les ventes de jeux représentent seulement 272 millions d’euros, contre plus d’un milliard d’euros pour les achats en jeu (les fameuses lootbox), les DLC payants et les abonnements (EA Play). Un monde chasse l’autre… 58% des ventes de jeux (sur PlayStation et Xbox) sont réalisées en démat (52% l’an dernier). Les consoles raflent toujours la part du lion du chiffre d’affaires (586 millions d’euros), devant le PC (312 millions d’euros) et le mobile (230 millions d’euros).

Malgré ce trimestre un peu mou, EA anticipe une année fiscale record (en terme de chiffres d’affaires), avec un CA de 5,8 milliards d’euros et un bénéfice net de 385 millions d’euros.