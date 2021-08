Windows 10 se met à bloquer par défaut les applications indésirables

Microsoft fait savoir que Windows 10 va s’apprêter à bloquer par défaut les applications jugées indésirables. Ce système a vu le jour pour la première fois avec la mise à jour de mai, mais c’était optionnel. Microsoft annonce maintenant que cela va être activé automatiquement chez tout le monde en août.

« Les applications potentiellement indésirables (PUA) sont une catégorie de logiciels qui peuvent ralentir le fonctionnement de votre appareil, afficher des publicités inattendues ou, dans le pire des cas, installer d’autres logiciels qui peuvent être plus dangereux ou plus gênants », explique Microsoft. Le groupe note que ces applications « ne sont pas des logiciels malveillants ». Malgré tout, « ce sont des logiciels dont vous n’avez souvent pas besoin et dont vous ne voulez probablement pas ».

Ainsi, il faut vous attendre à ce que Windows 10 bloque par défaut les applications indésirables, et ce incessamment sous peu. Bien évidemment, les utilisateurs avancés qui savent ce qu’ils font peuvent désactiver ce réglage. Il faut se rendre dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Sécurité Windows > Contrôle des applications et du navigateur. Une fois à cette étape, cliquez sur « Paramètres de protection fondée sur la réputation » et désactivez « Blocage d’application potentiellement indésirable ». Ne le faites seulement que si vous avez totalement confiance aux logiciels que vous téléchargez.