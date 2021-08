Des chercheurs parviennent à créer un aimant d’un seul atome d’épaisseur !

La course à l’infiniment petit n’aura sans doute jamais de fin, surtout dans le domaine des sciences. Des chercheurs de l’université de Berkeley sont parvenus à mettre au point un aimant d’à peine 1 atome d’épaisseur. Plus fort encore, malgré ses dimensions microscopiques, cet aimant reste totalement stable à température ambiante, voire jusqu’à 100 °C !

Un aimant aussi petit et aussi stable à haute température, c’est une grande première. Cette innovation majeure pourrait avoir des conséquences importantes sur les technologies de stockage informatique, dont les aimants restent l’un des composants essentiels. Or, les aimants les plus fins, stables et fonctionnels que l’on ait créé jusqu’ici avaient l’épaisseur de quelques centaines d’atomes.

L’invention des scientifiques de Berkeley pourrait donc largement changer la donne, et même investir le champ de l’informatique quantique, où les besoins en miniaturisation sont encore plus pressants. Dans le futur, le stockage d’information pourrait s’effectuer via le spin des électrons, mais il faudra alors disposer d’aimants extrêmement petits vérifier cette hypothèse.