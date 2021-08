Oppo garantit de bonnes photos avec son capteur sous l’écran

Oppo présente sa nouvelle technologie pour avoir le capteur photo sous l’écran du smartphone, tout en assurant une bonne qualité des selfies. Ce type de technologie n’est pas nouveau, mais les résultats jusqu’à présent n’ont pas été glorieux. Le constructeur chinois assure qu’il a passé un cap.

Un capteur photo sous l’écran pour Oppo

Avec son nouveau système, Oppo promet d’avoir un écran qui occupe toute la surface, tout en ayant un capteur photo sous la dalle. Contrairement aux approches précédentes qui réduisent la densité des pixels dans la partie de l’écran qui couvre l’appareil photo afin de laisser passer plus de lumière, Oppo utilise des pixels plus petits pour maintenir la même netteté de 400 PPI que le reste de la dalle OLED.

OPPO utilise également un matériau de câblage transparent pour l’écran, qui est 50% plus fin que le câblage traditionnel. Il est capable de fournir une expérience visuelle similaire à celle des meilleurs téléphones Android, selon la marque. Pour améliorer la luminosité et la chromaticité, le nouveau prototype de caméra sous l’écran d’Oppo utilise une technologie d’écran propriétaire. Aussi, tout un travail a eu lieu au niveau de l’intelligence artificielle et des algorithmes.

Les utilisateurs devraient remarquer « presque aucune différence visuelle entre la zone [du capteur sous l’écran] et le reste de l’écran lors de l’utilisation quotidienne, ce qui crée une expérience visuelle beaucoup plus immersive », explique Oppo. La marque a partagé un selfie pris avec un smartphone équipé de la nouvelle technologie, pour montrer que le rendu est bon dans l’ensemble.

Bien évidemment, Oppo a choisi un contexte positif : photo en pleine journée avec beaucoup de lumière. Il faudrait voir quel est le rendu dans une zone plus sombre. Mais disons que le premier avis est positif dans l’ensemble.

Pas disponible tout de suite

Tout ça est très bien, mais quand le produit sera-t-il disponible ? Ce n’est pas pour tout de suite. Oppo en est encore au stade de prototype et explique avoir pour ambition d’améliorer sa technologie avant de la proposer à tout le monde. Aucune date n’est partagée.