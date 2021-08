Savez-vous à quoi ressemble la carte d’Internet en 2021 ?

On a l’habitude des « map monde ». Mais il est clair qu’Internet a pris tellement d’ampleur et d’importance dans nos vies quotidiennes qu’il est devenu un monde à lui tout seul. A cet effet, des dessinateurs se sont lancés dans la conception de cartes géographiques d’Internet depuis 2007. Ces cartes ont évolué au fil du temps et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la cartographie d’Internet a bien évolué depuis ces 13 dernières années.

Petite histoire de la cartographie d’Internet

La toute première carte Web a été conçue par le dessinateur étasunien Randall Munroe en 2007. On y trouvait des noms importants à l’époque mais qui ont perdu de leur popularité aujourd’hui. Il s’agit d’AOL, MySpace ou encore du jeu en ligne Second Life.

En 2010, le même dessinateur remet sa carte à jour et on peut déjà voir plusieurs changements. Facebook, Twitter, YouTube, Skype et QQ sont devenus de véritables empires du Web et des jeux en ligne comme Farmville ou Happy Farm ont une sacrée côte. Quatre ans plus tard, un artiste slovaque appelé Martin Vargic prend le relais. Cette fois-ci, on y trouve des grands noms comme Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon ou IBM.

Cette année, c’est Martin Vargic qui a publié une carte réactualisée et comportant plusieurs informations détaillées. Comme l’explique le concepteur de cette carte, « comparée à toute itération précédente de la carte de l’Internet, cette nouvelle version est beaucoup plus détaillée et informative. Elle comprend plusieurs milliers de sites web parmi les plus populaires, représentés sous forme de pays distincts, qui sont regroupés avec d’autres sites de même type ou de même catégorie. Formant ainsi des dizaines de groupes, de régions et de continents distincts ».