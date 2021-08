Stride : un Mirror’s Edge-Like arrive bientôt sur l’Oculus Quest (trailer)

Stride du studio Joy Way, c’est un peu un « fantasme VR » qui se réalise. Souvenez- vous : en 2008 sortait le jeu de parkour-shooter Mirror’s Edge et son inoubliable héroïne du nom de Faith. 13 ans plus tard, Stride reprend un peu la même tambouille, hormis le fait que ce jeu VR va directement à l’essentiel avec un mode « Infini », « Arène » et « Time Run » (chronomètre). Le mode campagne (avec un brin d’histoire donc) arrivera plus tard selon le développeur. La version Oculus Quest débarquera dans l’Oculus Store dès le jeudi 5 août à 15 euros, et le premier trailer ainsi que les vidéos de gameplay sur YouTube dévoilent un titre plutôt solide dans le genre.

Mention spéciale au mode Infini, avec une zone de jeu qui se désagrège au fur et à mesure de votre progression. Stress garanti ! A noter que la version PSVR a été décalée à la fin de l’année.