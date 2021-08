Ariane 5 : premier lancement en 2021… et depuis un an (satellite reprogrammable Quantum)

Ariane 5 est de nouveau au turbin, et ce n’est pas trop tôt. La fusée européenne n’avait plus été lancée depuis le 15 août 2020, et il y a une bonne raison à cela : lors de la mission VA253 destinée à placer trois satellites en orbite géostationnaire, la fusée a connu un important soucis de coiffe, soucis qui n’a été reporté que des semaines seulement après le vol. RUAG, le fabricant suisse de cette coiffe, a donc été obligé de requalifier l’extrémité de la fusée, une procédure qui a pris de longs mois, sans compter les délais rallongés à cause de la pandémie de Covid-19.

Après cette longue interruption, les affaires ont donc repris : le 30 juillet à 23 h (heure de Paris), Ariane 5 s’est de nouveau élancée vers l’espace avec à son bord les satellites Star One D2 (Embratel) et Quantum (Eutelsat). Si Star One D2 est un énorme satellite de communication (6,2 tonnes), Quantum lui vole la vedette en terme d’innovations.

Financé en grande partie par l’ESA et conçu par le tandem Airbus Defence & Space et Surrey Satellites Technology (SST), Quantum est un satellite de communication entièrement reprogrammable : pas d’antennes multiples et de réflecteurs ici, mais une unique antenne qui peut entièrement être contrôlée et paramétrée à partir du sol (Puissance, zone d’émission, signaux). En outre, Quantum serait taillé pour les communications ultra-sécurisées (résistance au brouillage).