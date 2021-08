Il y a deux mystérieux objets rouges entre Mars et Jupiter

Un groupe de scientifiques a découvert deux objets inhabituellement rouges dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ils les ont baptisés 203 Pompeja et 269 Justitia. Ce sont les objets connus les plus rouges observés jusqu’à présent dans cette ceinture d’astéroïdes. D’après les chercheurs, il se pourrait que ces objets proviennent de l’au-delà de Neptune.

Ces deux objets pourraient nous donner des indices sur la formation de notre système solaire

L’équipe de chercheurs a été dirigée par Sunao Hasegawa, de la JAXA. Les chercheurs ont identifié ces deux objets en effectuant des observations à l’observatoire astronomique de l’Université nationale de Séoul. Un article du New York Times a rapporté que la plupart des objets du système solaire interne ont tendance à réfléchir une lumière bleue car ils sont dépourvus ou contiennent très peu de matières organiques.

En revanche, les objets du système solaire externe, comme la ceinture de Kuiper, ont tendance à être plus rouges car ils contiennent plus de matières organiques comme le carbone et le méthane, selon les chercheurs. Pour information, la ceinture de Kuiper est une région qui s’étend à l’orbite de Neptune. Il se pourrait que des vestiges de la formation de notre système solaire s’y trouvent.

En tout cas, les chercheurs entendent mener plus d’observations et rassembler plus de preuves pour prouver que ces deux objets proviennent bien de la ceinture de Kuiper.