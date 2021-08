Chine : un petit tour en TGV à plus de 3 000 mètres de hauteur ?

Il y a un peu plus d’un mois, la Chine a inauguré la toute première ligne ferroviaire à grande vitesse du Tibet. En service depuis le 25 juin 2021, cette ligne relie la capitale tibétaine Lhassa à Linzhi.

La construction de cette ligne a débuté en 2015 et a présenté de nombreux défis techniques. En effet, plus de 130 000 ouvriers ont été mobilisés pour creuser 47 tunnels et construire 121 ponts, rapporte CNN Travel.

Ces TGV parcourent 435 kilomètres en 3h30

Pour assurer le trajet, la ligne China Railway (CR) utilise deux trains à grande vitesse, CR400AF-Z et CR400AF-BZ, qui sont les plus rapides au monde, pouvant atteindre les 350 km/h en service régulier. Néanmoins, pour le trajet Lhassa-Linzhi, les trains roulent à seulement 160 km/h pour des raisons de sécurité. Longue de 435 kilomètres, cette ligne comporte neuf stations, que les trains relient en moins de 3h30.

Cette ligne traverse un environnement à la fois magnifique que hostile avec des pics montagneux à plus de 8 000 mètres et des vallées très étroites. Il faut ainsi savoir que cette ligne Lhassa-Linzhi est la plus haute ligne de train électrifiée au monde. 90% du trajet se fait d’ailleurs à une hauteur de plus de 3 000 mètres et le point culminant est un col à 5 100 mètres d’altitude.

D’ailleurs, à une telle altitude, la China Railway a dû équiper ses cabines d’un apport à oxygène. Les vitres ont également été renforcés par un filtre UV. Dernier point, même si la ligne est 100% électrique, le système prévoit quand même un moteur à combustion en cas de besoin.