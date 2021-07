Horizon Forbidden West : le report pour 2022 est « confirmé »

Ceux qui voulaient jouer à Horizon Forbidden West vont devoir attendre 2022. Le jeu, qui se veut une exclusivité PlayStation, devait à l’origine sortir à la fin de 2021. Mais ce créneau ne pourra pas être tenu, d’où le report.

Le report pour le début de 2022 pour Horizon Forbidden West est annoncé par Jeff Grubb et Jason Schreier de Bloomberg. Les deux hommes ont de bonnes sources dans l’industrie du jeu vidéo, tout particulièrement le second. Sony n’a pas encore officialisé le report, mais il se murmure que le Covid-19 est la principale raison qui explique le délai. La « bonne » nouvelle est que le délai n’est pas bien long : début 2022 au lieu de fin 2021.

On notera au passage que l’information est différente selon les deux sources. Jeff Grubb indiquait en premier que Sony envisageait une sortie en 2022, mais que la décision n’avait pas été prise. Pour sa part, Jason Schreier assure que la décision est prise et que ce sera bien pour le début de l’année prochaine.

Horizon Forbidden West est un jeu d’action-aventure en monde ouvert et la suite d’Horizon Zero Dawn, qui était une exclusivité PlayStation 4 et qui a reçu de très bonnes critiques. Le titre a été vendu à plus de 10 millions d’exemplaires après sa sortie en 2017. La suite est prévue aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5.