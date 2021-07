Le génial Outer Wilds aura droit à une extension (et c’est inespéré)

S’il y a bien un jeu qu’on n’imaginait pas recevoir un jour une extension, c’est Outer Wilds, génial jeu d’aventure spatio-temporelle. Lors de la conférence Annapurna, le studio Mobius Digital a annoncé le report (à la fin de l’année) de la version Nintendo Switch du jeu et que, oh merveille, l’extension Echoes of The Eye serait disponible dès le 28 septembre prochain ! Ceux qui ont joué à Outer Wilds savent à quel point l’idée même d’une extension semble improbable, ce qui a le mérite d’exciter notre curiosité…

A priori, et si l’on s’en tient au trailer, l’ambiance de cette extension devrait un peu plus lorgner vers l’horreur, voire le survival-horror spatial. Les détails sont flous cependant, si ce n’est que le nouveau récit démarrera du musée Timber Hearth et que cette seconde partie devrait être « le miroir du jeu original » selon le studio Mobius Digital. L’effet de surprise étant le nerf d’Outer Wilds, mieux vaut sans doute ne pas trop en savoir plus…