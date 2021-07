Le grand physicien Steven Weinberg est mort

Parfois considéré comme un génie de la même stature qu’un Albert Einstein, Steven Weinberg a écumé de nombreux champs de la recherche théorique en physique, apportant ses lumières sur la cosmologie, la relativité générale, l’énergie noire ou bien encore la théorie quantique des champs. Prolifique – 150 ouvrages, dont de nombreuses références dans leur domaine, et plus de 350 publications scientifiques – Steven Weinberg est plus particulièrement connu pour avoir posé dès 1967 les bases théoriques de ce que l’on appellerait plus tard le Boson de Higgs.

Ses travaux sur l’interaction électrofaible (qui posent encore l’un des cadres explicatifs de la physique moderne), lui vaudront en 1979 de recevoir le Prix Nobel de Physique (Prix partagé cette année là avec Abdus Salam et Sheldon Glashow). Athée farouche, férocement opposé au courant anti-sciences, Steven Weinberg aura passé les dernières années de sa vie à réfléchir à une théorie permettant d’unifier la physique générale et la physique quantique, une obsession qu’il partageait avec d’autres physiciens de renom (Albert Einstein, Stephen Hawking, entre autres…)

Steven Weinberg est décédé le 23 juillet dernier à l’âge de 88 ans.