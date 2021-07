Amazon et RGPD : une amende record de 746 millions d’euros en Europe

Amazon a écopé d’une amende de 746 millions d’euros par un organisme de réglementation de la protection de la vie privée de l’Union européenne pour des violations liées à sa publicité avec le RGPD, ce qui constitue de loin l’amende la plus importante jamais infligée en vertu de la loi européenne sur la protection des données.

Cette amende date du 16 juillet, mais Amazon l’a uniquement dévoilée aujourd’hui. Elle a été infligée par la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) au Luxembourg.

Amazon a déclaré que la décision de l’autorité de régulation était sans fondement et qu’il ferait appel devant les tribunaux. « La décision relative à la manière dont nous montrons aux clients des publicités pertinentes repose sur des interprétations subjectives et non vérifiées de la législation européenne sur la protection de la vie privée, et l’amende proposée est totalement disproportionnée, même par rapport à cette interprétation », a déclaré le commerçant en ligne. Pour la CNPD, Amazon n’a pas respecté le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Les pouvoirs des régulateurs de la protection des données de l’Union européenne ont considérablement augmenté depuis que les règles du RGPD sont entrées en vigueur en mai 2018. Le RGPD permet aux régulateurs d’infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. La plus grosse amende jusqu’à présent était une sanction de 50 millions d’euros infligée à Google par la CNIL française en janvier 2019.