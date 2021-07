Stray (PS5) : enfin du gameplay pour le jeu du studio français Bluetwelve

Une première apparition remarquée lors d’un State of Play de la PS5 en 2020, puis… plus rien. Stray avait pourtant marqué les esprits avec son chat de gouttière se frayant un chemin dans une cité futuriste peuplée de robots, mais le studio français Bluetwelve avait visiblement encore besoin de temps pour montrer du vrai gameplay. C’est désormais chose faite : lors de la conférence de l’éditeur Annapurna, Stray s’est dévoilé en 4 minutes de gameplay plutôt prometteuse, même si l’on avouera être surtout bluffé par la direction artistique du titre.



Les animations du chat et des robots notamment sont nettement au dessus de ce qu’on a l’habitude de voir chez un studio indé (c’est même mieux animé qu’un Kena par exemple) et le choix de ne pas totalement verser dans l’ultra réalisme en terme de rendu donne une pate « arty » à l’ensemble qui fonctionne plutôt bien. Concernant le gameplay proprement dit, on reste dans le classique : le chat du futur fera un peu d’infiltration, un peu de plateformes, et combattra des mini-robots grâce aux gadgets qu’il porte sur son dos. Très prometteur malgré tout.

Seul bémol, la sortie du jeu a été reportée au début de l’année 2022. Horizon Forbidden West est donc bien parti pour être le seul représentant des grosses exclues PS5 d’ici la fin de l’année. Stray sera disponible sur PS4, PS5 et PC.