Xavier Niel souhaite retirer Free de la bourse

C’est l’annonce choc du jour : Xavier Niel a confirmé son souhait de retirer Free de la place boursière. Dans le détail, le patron d’Iliad a annoncé un plan massif de rachat d’actions afin de sortir Free des marchés financiers. L’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) est particulièrement alléchante : le propriétaire d’actions Iliad peut en effet revendre ses actions à 182 euros l’action, soit un boost de l’action de 61% par rapport à sa valeur de cours à la clôture.

Avec ce rachat d’actions, Xavier Niel désire avant tout avoir les mains libres afin d’effectuer des investissements ambitieux (et probablement massifs) : « Désormais, la nouvelle phase de développement d’iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée. » Le Pdg du groupe précise en outre que cette nouvelle stratégie a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration d’Iliad.

Xavier Niel ne livre pas dans le détail la nature de ces investissements à venir, mais l’ambition semble démesurée puisque le Pdg affirme son intention de faire de Free « un leader des télécommunications en Europe », notamment dans le secteur de la 5G.