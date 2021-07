Symfony : le nec plus ultra du développement web ?

Quoique récente à l’échelle de l’histoire de l’humanité, l’informatique s’est enracinée dans nos vies. Dans le sillage des ordinateurs, Internet a décollé à la toute fin du siècle dernier pour s’emparer totalement de notre nouveau millénaire qui commence. Sur le marché du travail, la demande en développeurs web est intarissable : de jeunes étudiants sont ainsi formés dans des établissements spécialisés, tandis que des travailleurs plus âgés se reconvertissent en cours de carrière après d’autres expériences. Faisons le point sur le développement web et la formation symfony 2 et la demande corrélée dans l’univers professionnel.

Une entreprise = une plateforme web ?

La France est forte d’un beau réseau de TPE et PME, dans des domaines divers et variés. De nombreuses entreprises, profondément inscrites dans le physique et le concret, se contentent volontiers d’un site Internet « vitrine ». D’autres, en revanche, doivent leur existence et leur succès au monde virtuel. Celles-ci se multiplient et nombre des start-up de notre époque, dont certaines percent jusqu’à devenir des mastodontes, doivent leur réussite au développement d’une application sur le nef.

Les entreprises de ce type font souvent appel à des développeurs web experts en Symfony pour bâtir leur outil numérique, en assurer la maintenance/l’améliorer, ou le modifier en cours de route pour répondre à de nouveaux besoins. Les débouchés professionnels sont quasi assurés en la matière, si l’on a les compétences suffisantes. La généralisation du télétravail ne remet pas en cause cette tendance, loin de là, de même que l’ubérisation de l’économie qui privilégie parfois le statut d’indépendant.

Se former au développement web de dernière génération

Une Formation développeur web doit généralement passer par plusieurs étapes. Avant de suivre un cursus consacré à Symfony, il faut déjà disposer de solides compétences et expériences en matière de PHP, de POO, de SQL, de Git et d’HTML/CSS. De là peut démarrer une spécialisation Symfony.

Symfony est une trouvaille du MIT pour permettre un développement accéléré de sites web, grâce à une communauté de partage de composants PHP et de fonctions pouvant être adaptées à de nombreuses situations. Cela facilite clairement le travail des développeurs web et fait faire des économies aux entreprises qui ont moins d’heures à rémunérer : c’est donc un atout à faire valoir pour le développeur spécialisé en Symfony !

