Free Transfert : l’opérateur lance un nouveau service d’envoi de fichiers

Un nouveau service d’envoi de fichiers voit le jour et a pour nom Free Transfert. Il succède d’une certaine façon à dl.free.fr, puisque les internautes sont maintenant redirigés sur la nouvelle plateforme.

Le principe de Free Transfert est simple : mettre en ligne des fichiers pour ensuite les partager à d’autres personnes. Free est généreux pour le coup avec une limite de 50 Go pour chaque fichier. Il suffit de sélectionner le fichier à envoyer, choisir si on souhaite envoyer un lien par e-mail ou bien l’obtenir directement, laisser un message (optionnel), définir un mot de passe (optionnel) et choisir la durée de validité (7, 15 ou 30 jours).

On pourrait donc parler d’une version 2.0 de dl.free.fr, surtout que celui-ci imposait une taille limite de 1 Go par fichier. Mais il y a un point important à prendre en compte avec le nouveau service : l’envoi de fichier est uniquement possible pour les abonnés de Free. Ceux qui sont chez un autre opérateur ne peuvent pas en profiter.

Dans ses conditions, l’opérateur précise que les fichiers envoyés par les utilisateurs sont stockés sur des serveurs à Paris, avec un chiffrement. Aussi, il n’y a aucune limite : il est possible d’utiliser la plateforme autant de fois que vous le souhaitez.

Free Transfert est disponible dès maintenant à l’adresse transfert.free.fr. C’est gratuit.