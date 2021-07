Huawei dévoile les P50 et P50 Pro : gros blocs photo, Snapdragon 888… et la 4G seulement !

Ils ont beaucoup de retard, mais ils sont là : les P50 et 50 Pro viennent d’être dévoilés par Huawei. Premiers flagships à intégrer HarmonyOS, ces nouveaux smartphones valent surtout et avant tout (comme à chaque fois) pour leur bloc photo hors norme. Côté P50, on a ainsi droit à un trio de capteurs 50 Mpx grand angle stabilisé ( f/1,8) + ultra grand angle 13 Mpx (f/2,2) + 64 Mpx avec zoom optique OIS 3,5x (f/3,5) et numérique 100x, tandis que le P50 Pro bénéficie d’un combo 50 Mpx + 64 Mpx (idem que sur le Pro) + 40 Mpx monochrome + ultra grand angle 13 Mpx (f/2,2). N’en jetez plus !

Sans surprise, le P50 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM, le P50 Pro ayant le choix supplémentaire d’un Kirin 9000 avec 8 à 12 Go de RAM. Du côté de l’écran, les différences sont vraiment minimes, soit une dalle Full HD+ et 120 Hz de 6,5 pouces pour le P50 et une dalle FHD+ 120 Hz 6,6 pouces pour le P50 Pro. Le Pro a droit aussi à une plus grosse batterie (4360 mAh contre 4100 mAh pour le P50) et à la recharge sans fil en 50W, une capacité de stockage qui monte jusqu’à 512 Go… et on arrêtera là le jeu des 7 différences.

Beaucoup plus étonnant, ces deux smartphones ne sont pas compatibles 5G et doivent se contenter de la 4G. Un effet de bord de l’embargo américain ? Difficile à dire. Aucun de ces modèles n’a encore de date de sortie en France, mais ils seront disponibles en Chine au mois de septembre au prix de base de 480 euros pour le P50 et de 780 euros pour le P50 Pro.