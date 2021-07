Kena : Bridge of Spirits (PS5) est reporté au mois de septembre

Prévu initialement pour le lancement de la PS5, le très joli Kena : Bridge of Spirits, dont la direction artistique lorgne clairement sur les films d’animation de type Pixar, sera donc une nouvelle fois repoussé. Le jeu d’aventure-action ne sortira plus le 24 août et a donc été décalé au 21 septembre prochain. Cette fois, le studio Ember Lab se justifie en sautant la case « pandémie » : « L’équipe a travaillé très dur et nous pensons que ce temps supplémentaire est essentiel pour garantir la meilleure expérience possible ». En d’autres termes, ces quelques semaines de plus seront consacrées à éliminer les derniers bugs et à peaufiner les petits détails (gameplay, calibrage, etc.).

L’extrême prudence du studio Ember Lab est d’autant plus compréhensible que Kena : Bridge of Spirits est son tout premier jeu. Kena : Bridge of Spirits sortira donc le 21 septembre prochain sur PS4, PS5 et PC (via l’Epic Games Store).