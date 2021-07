Tesla dépasse pour la première fois le milliard de dollars de bénéfice net

Les résultats sont tombés et ils sont absolument mirifiques pour le constructeur américain : Tesla annonce avoir livré un nombre record de véhicules durant le second trimestre (au dessus de 200 000 ventes), ce qui lui permet de dépasser, pour la toute première fois, le milliard de dollars de bénéfice net (1,14 milliard de dollars exactement). Les bénéfices de Tesla sur le Q2 2021 sont ainsi 10 fois supérieurs à ceux du Q2 2020 (104 millions de dollars) !

Le chiffre d’affaires n’est pas en reste et réalise un x2 sur la période concernée, à 11,96 milliards de dollars. Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants que Tesla, comme tous les constructeurs automobiles, est confronté à une grave pénurie de composants électroniques et de pièces d’assemblages. Tesla reste cependant prudent pour les trimestres à venir : « Avec une demande mondiale de véhicules à des niveaux record, l’offre de composants aura une forte influence sur le taux de croissance de nos livraisons pour le reste de cette année ». Elon Musk a par ailleurs confirmé l’âpreté de cette pénurie : « notre croissance dépendra du plus petit élément de notre chaîne d’approvisionnement » a ainsi tempéré l’entrepreneur star.

Les bonnes nouvelles arrivant rarement seules, Tesla affiche son optimisme concernant la production des premiers véhicules Model Y, qui seront bien fabriqués « à Berlin et Austin en 2021 ». En revanche, la production du camion Semi a été reportée à l’an prochain, et le Cybertruck accumule (encore) du retard.