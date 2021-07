Alpha Point : The Coalition fait la démo de l’UE5 sous Xbox Series X/S

Avec une petite semaine de retard sur la date prévue, le studio The Coalition (Gears of War) dévoile la démo technique Alpha Point qui met en avant les performances du moteur de rendu Unreal Engine 5 sur les Xbox Series. Sont ainsi passés en revu les modules Nanite (rendu des détails), Lumen (rendu des éclairages) ou Meta Human (création rapide de personnages ultra-réalistes). Cette démo n’est rattachée à aucun jeu en cours de développement et vise essentiellement à faire un premier bilan des apports de l’UE5 par rapport à l’UE4.

La réalisation de cette démo a été riche d’enseignements pour le studio américain. Ce dernier affirme en effet qu’« UE5 est stable et viable pour la production » et qu’il fonctionne « merveilleusement bien sur Xbox Series X/S ». Le module Nanite est décrit comme un « game changer » qui permet de calculer des niveaux de détails inédits sans mettre la machine à genou. Autre satisfecit, le module d’éclairage Lumen « produit des résultats superbes en temps réel », mais Epic doit encore améliorer les performances (en clair, le module dévore top de puissance de calcul). Vivement Gears of War 6 !



Avec cette démo UE5, le lancement de Flight Simulator sur Xbox Series (c’est aujourd’hui !) et la diffusion de nouveaux screenshots sur le magnifique Forza Horizon 5, Xbox muscle son jeu et oriente enfin sa com sur les rendus graphiques vraiment next gen. Comme souvent, le géant américain a été un peu lent à la détente, mais après tout, nous ne sommes toujours qu’au tout début de la new gen…