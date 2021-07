Clubhouse : 3,8 milliards de numéros de tel en vente aux enchères sur le Darknet

Pour la confidentialité, Clubhouse devra repasser. Le chercheur en cybersécurité Marc Ruef s’est en effet rendu compte qu’un monumental fichier comprenant 3,8 milliards de mobiles liés de près ou de loin à Clubhouse était proposé aux enchères sur le Darknet. Evidemment, ces 3,8 milliards de numéros ne sont pas seulement ceux des utilisateurs de Clubhouse (l’app ne compte pas autant d’utilisateurs loin s’en faut) mais proviennent aussi des listes de contacts de ces mêmes utilisateurs.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven’t had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5

— Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021