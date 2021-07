Coeur artificiel Carmat : des exemplaires vendus en Italie et aux Etats-Unis

La firme française Carmat a vendu ses tous premiers exemplaires de coeur artificiel. L’un des deux exemplaires a été implanté il y a une semaine dans le thorax d’un patient à Naples, et un second modèle avait été greffé quelques jours plus tôt à un individu de 39 ans au Duke Duke University Hospital.

Ces cœurs artificiels Carmat n’ont pas vocation à rester indéfiniment dans la poitrine des deux patients : ils seront retirés dans un délai maximum de 180 jours, l’objectif étant de pouvoir attendre plus sereinement la greffe d’un coeur biologique. Les premiers essais effectués en France ont en effet montré que le coeur Carmat n’était pas encore capable d’assurer la survie des patients au delà de quelques mois. Cette technologie reste en revanche particulièrement efficace dans le contexte des greffes du coeur, le nombre de donneurs étant beaucoup plus faible que le nombre de patients en attente.

Carmat s’attelle donc toujours à rendre son coeur artificiel plus « fiable » sur la durée, et tente aussi de réduire les coûts de production de l’appareil, qui flirte aujourd’hui avec les 150 000 euros l’unité. Précisons tout de même que les modèles actuels de coeur Carmat n’ont déjà plus grand chose à voir avec les premiers prototypes : le Coeur Carmat dispose désormais de 4 valves (pour deux cavités ventriculaires), la membrane entourant le coeur est souple (elle était rigide sur les premiers modèles), des capteurs surveillent en permanence les constantes vitales et une unité externe de 4 kg assure un fonctionnement circulatoire très proche de celui d’un coeur biologique. Le dispositif du nouveau coeur est donc nettement plus encombrant, mais aussi beaucoup plus sûr…