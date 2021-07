Dexter: New Blood : un premier (vrai) trailer et la date de diffusion

8 ans après sa fuite (et la mort tragique de sa sœur), Dexter Morgan revient dans une neuvième et ultime saison. Les attentes sont d’autant plus élevées que ce « final » est dirigé par Clyde Phillips, à qui l’on doit les 4 premières saisons de Dexter, souvent jugées supérieures aux 4 saisons suivantes. Toujours incarné par l’épatant Michael C. Hall, Dexter apparaitra cette fois sous une nouvelle identité, celle de Jim Lindsay, vendeur d’accessoires de pêches dans la petite ville d’Iron Lake.



Le premier « vrai » trailer de la série dévoile de nouvelles têtes (Julia Stones, Alano Miller, Jack Alcott, Clancy Brown, Johnny Sequoyah), et marque aussi le retour, sous la forme de souvenirs fantômes, de certains personnages des saisons précédentes. Le trailer est en tout cas très prometteur et laisse entrevoir un atmosphère bien plus « thriller » que les saisons 5 à 8 (qui partaient un peu dans tous les sens). Le pilote de Dexter: New Blood sera diffusé aux Etats-Unis le 7 novembre prochain.