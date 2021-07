Pokémon Unite : Le MOBA le plus accessible à ce jour ?

A moins de déjà connaître les ficelles du jeu, les nouveaux joueurs et les téléspectateurs peuvent très vite être largués par ce genre de jeu vidéo. La raison est simple : les MOBA requièrent une certaine connaissance des forces et faiblesses des personnages et les joueurs doivent adopter la stratégie la plus efficace pour mettre leurs adversaires à terre. Pokémon Unite vise justement à rendre ce jeu complexe plus accessible aux nouveaux joueurs.

Un match Pokémon Unite durera strictement 10 minutes

Pokémon Unite diffère effectivement des jeux MOBA traditionnels. Vous marquez des points en vainquant des pokémons sauvages qui apparaissent dans toute l’arène et en les emmenant dans l’un des cercles de but de l’adversaire. Cela vous ramènera des points mais le but est de collecter suffisamment de points pour détruire un cercle et passer au cercle suivant. Faîtes néanmoins attention, car si vous êtes tué, vous perdrez la majorité des points que vous détenez.

Un autre avantage de ce jeu est qu’il a une limite de temps stricte. Un match Pokémon Unite ne dépassera pas les 10 minutes. Ce qui est une différence avec les autres jeux comme League of Legends, par exemple, dans lequel un seul match peut durer une heure s’il est très disputé. Une fois les 10 minutes écoulés, c’est l’équipe avec le plus de points en son actif qui gagnera.

Pokémon Unite est actuellement disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch. Le jeu sera aussi disponible en version mobile en septembre, rapporte The Verge.