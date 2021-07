Vous pouvez désormais bloquer des utilisateurs dans Google Drive

En mai, Google avait annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui allait permettre aux utilisateurs de son service Drive de bloquer les personnes faisant un potentiel harcèlement.

Cette annonce de Google faisait suite à un rapport de Buzzfeed News qui avait révélé qu’un utilisateur ne pouvait pas supprimer le dossier partagé d’un ex-partenaire abusif sur son Drive. Mais la nouvelle fonctionnalité de Google est désormais prête et permettra de faire ce genre d’actions.

Cette fonctionnalité vise à empêcher les spams et harcèlements potentiels

On aurait généralement tendance à penser que le cyber-harcèlement n’a lieu que sur les réseaux sociaux, et non sur des outils de collaboration en ligne comme Google Drive. Mais ce n’est pas le cas. Désormais, Google Drive va donner à ses utilisateurs la possibilité de bloquer d’autres utilisateurs afin d’empêcher un harcèlement potentiel et la propagation de spam sur la plateforme.

Cette fonctionnalité empêchera les comptes bloqués de partager des fichiers avec eux et les empêchera également d’accéder aux fichiers que vous avez partagés auparavant avec eux. Elle supprimera également tous les anciens fichiers envoyés par ces utilisateurs de votre lecteur. De plus, le blocage empêchera également les utilisateurs visés de vous contacter via les autres services Google comme Google Chat ou Google Hangouts.

Comment bloquer des personnes dans Google Drive ?

Le communiqué de Google indique que « les capacités de partage de Drive alimentent la productivité et la collaboration. Mais les mauvais acteurs peuvent abuser des outils destinés à faciliter le partage utile. C’est pourquoi nous créons un moyen de bloquer les autres utilisateurs ».

La fonctionnalité sera déployée durant les deux prochaines semaines. Pour bloquer un utilisateur, il suffit de faire un clic droit sur un fichier qu’il a partagé avec vous dans Drive. Google informe qu’il vous sera toujours possible de le débloquer ultérieurement.