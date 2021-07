Les capteurs photo des prochains Galaxy HDG seront protégés avec des verres Gorilla Glass DX

La société Corning vient d’annoncer une nouvelle génération de verre protecteur, les Gorilla Glass DX. Cette fois cependant, il ne s’agit plus de protéger l’écran mais les objectifs des capteurs du bloc photo à l’arrière du smartphone. Ce nouveau verre renforcé protègera efficacement l’optique des rayures tout en laissant passer 98% de la lumière disponible.

Les Gorilla Glass DX seront fixés devant l’objectif. Ils garantissent une protection efficace contre les rayures tout en laissant passer le maximum de lumière

Le Gorilla Glass DX fera son apparition dans plusieurs des prochains modèles de Galaxy, et l’on peut supposer que cette protection premium concernera principalement les modèles haut de gamme (Galaxy Sx, Galaxy Fold, etc.). A l’heure où le bloc photo des smartphones reste pour beaucoup le principal argument d’achat, les Gorilla Glass DX devraient se frayer rapidement un chemin chez les plus gros fabricants de smartphones… mais un peu après Samsung donc.