Google lance son plus gros Doodle, et c’est un jeu rétro-pixel pour fêter les J.O de Tokyo

Google vient de lancer son plus gros Doodle (une version modifiée du logo Google au dessus de la bare de recherche), et il s’agit d’un jeu rétro-pixel pour fêter les J.O de Tokyo ! Entrecoupé de vraies cinématiques façon anime japonais (forcément), Doodle Champion Island Games est une jeu de sport-arcade dans lequel un chat (dirigé par le joueur) peut s’adonner à 7 compétitions sportives différentes (tir à l’arc, ping-pong, skateboard, etc.). Les contrôles sont basiques – souvent il suffit de se déplacer de gauche à droite ou de bas en haut et d’appuyer au bon moment sur le bouton – et malheureusement, pas toujours très réactifs, ce qui n’est franchement pas le principal ici.

Ce Doodle interactif a été réalisé en collaboration avec STUDIO4°C, un studio d’animation japonais à qui l’on doit notamment les cinématiques sexy du puzzle-game Catherine. Google a diffusé une vidéo sur les coulisses du développement du titre, ce qui permet de constater que la réalisation d’un jeu aussi « simple » a tout de même nécessité beaucoup de travail.