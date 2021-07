Les films et séries qui arrivent sur Netflix en aout 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en aout 2021 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Ovnis : Classés top secret

Date : 3/08

Synopsis : Si les allégations de rencontres avec des extraterrestres sont largement réfutées, pour beaucoup l’existence des ovnis relève moins de la probabilité que de la certitude.

Control Z – saison 2

Date : 4/08

Synopsis : Quelqu’un cherchant à venger Luis s’en prend aux étudiants et aux enseignants du lycée tandis que Sofia s’empresse de résoudre le dernier mystère en date.

Car Masters : De la rouille à l’or – Saison 3

Date : 4/08

Synopsis : Misant sur la nouvelle renommée du Gotham Garage, Mark diversifie sa stratégie et cible des clients prêts à dépenser sans compter pour la voiture de leurs rêves.

En Cuisine avec Paris Hilton

Date : 4/08

Synopsis : Ne doutant de rien et surtout pas d’elle-même, Paris Hilton met son grain de sel dans chaque plat. Paillettes et humour sont au menu de cette émission culinaire unique.

Hit & Run

Date : 6/08

Synopsis : Un homme cherchant à découvrir la vérité sur la mort de sa femme s’enfonce dans un monde de secrets et d’intrigue qui le mènent de New York à Tel-Aviv.

Navarasa : Neuf Émotions

Date : 6/08

Synopsis : Du rire à l’émerveillement, les neuf émotions humaines définies par une théorie esthétique indienne sont explorées dans ce film d’anthologie.

Love (ft. Marriage and Divorce): Season 2

Date : 8/08

Synopsis : L’émotion est à son comble lorsque se révèlent les aventures des maris et que la nouvelle méfiance de leurs femmes pèse sur des unions autrefois heureuses.

La Brigade des Délices

Date : 11/08

Synopsis : Des pâtissiers experts élèvent le dessert au rang d’art avec des idées novatrices et un savoir-faire fabuleux. La compétition est lancée pour séduire les becs sucrés.

AlRawabi School for Girls

Date : 12/08

Synopsis : Les victimes de harcèlement de la prestigieuse école pour filles Al Rawabi échafaudent une série de coups risqués pour faire payer leurs tortionnaires.

Brand New Cherry Flavor

Date : 13/08

Synopsis : Une réalisatrice se rend à Hollywood au début des années 1990 pour tourner son premier film et tombe dans un tourbillon de sexe, de magie, de vengeance… et de chatons.

Disparu à Jamais

Date : 13/08

Synopsis : Dix ans après avoir perdu les deux êtres les plus chers à son cœur, un homme est à nouveau plongé dans une énigme vertigineuse quand sa petite amie disparaît.

The Kingdom

Date : 13/08

Synopsis : Après le meurtre de son colistier, un prédicateur controversé devient candidat à la présidentielle en Argentine, mais l’homme n’a rien du saint qu’il prétend être.

Valeria – Saison 2

Date : 13/08

Synopsis : Les quatre amies se soutiennent à un moment où chacune prend des décisions capitales concernant sa carrière et sa vie amoureuse.

Directrice

Date : 20/08

Synopsis : La première femme de couleur à devenir directrice essaie d’être à la hauteur des exigences folles du département d’anglais en perdition d’une grande université.

Ça Va Bien se Passer

Date : 20/08

Synopsis : Pensant au bien-être de sa fille, un couple qui ne s’aime plus met en place des règles peu conventionnelles pour que la famille ne se déchire pas.

Open Your Eyes

Date : 25/08

Synopsis : Après une tragédie, une ado se retrouve dans un centre spécialisé dans les troubles amnésiques et se lie d’amitié avec des patients atteints de traumatismes similaires.

Clickbait

Date : 25/08

Synopsis : Dans cette série à suspense, huit points de vue différents offrent des indices révélateurs sur l’auteur d’un crime horrible catalysé par les réseaux sociaux.

Top Motels

Date : 25/08

Synopsis : Deux hôteliers en herbe tentent d’agrandir leur empire en rénovant un vieux motel dans l’Ontario… aux prémices de la pandémie de COVID-19.

Post Mortem : Personne ne Meurt à Skarnes

Date : 25/08

Synopsis : Alors que l’entreprise de pompes funèbres familiale bat de l’aile, une femme revient d’entre les morts chez qui elle a acquis le goût du sang. Opportunité commerciale ?

Titletown High

Date : 28/08

Synopsis : Une émission de téléréalité sportive qui suit les membres de l’équipe de football américain du lycée de Valdosta, sur le terrain comme dans la vie.

Nevertheless

Date : 29/08

Synopsis : Le charme enivrant d’un camarade de son école d’art entraîne une jeune fille qui ne croit pas à l’amour dans une relation amis-amants.

Good Girls – Saison 4

Date : 31/08

Synopsis : Sous l’œil vigilant du FBI, Beth, Ruby et Annie évaluent les avantages et les inconvénients de leur travail — pendant que Dean et Stan font de même.

You Are My Spring

Date : 31/08

Synopsis : Une concierge d’hôtel et un psychiatre aux passés douloureux tissent des liens sincères lorsqu’ils se trouvent mêlés à une étrange affaire de meurtre.

L’Étincelle du bonheur avec Marie Kondo

Date : 31/08

Synopsis : Marie Kondo est de retour avec une toute nouvelle série. Cette fois, elle ne s’attaque pas à une seule maison mais à une ville entière, pour le bonheur de tous !

Comedy Premium League

Date : Prochainement

Synopsis : Seize artistes. Quatre équipes. Les plus grands noms de la scène comique indienne rivalisent d’humour et d’esprit afin d’être sacrés champions du stand-up.

Deserter Pursuit

Date : Prochainement

Synopsis : Sous la houlette d’un caporal excentrique, un jeune militaire coréen voit son sens moral mis à l’épreuve alors qu’il traque les déserteurs.

Riverdale Saison 5

Date : Episode 11 12/08, Episode 12 19/08, Episode 13 26/08

Synopsis : Alors que leur dernière année de lycée touche à sa fin, Archie, Betty, Veronica et Jughead jonglent entre amour, désir et loyauté sur fond de mystère et de chaos.

FILMS

’76

Date : 4/08

Synopsis : Lorsque son mari est accusé d’avoir participé à une tentative de coup d’État, une épouse enceinte s’efforce de prouver son innocence. D’après une histoire vraie.

Vivo

Date : 6/08

Synopsis : Un kinkajou mélomane s’embarque pour une aventure palpitante entre La Havane et Miami pour remettre une chanson d’amour au nom d’un vieil ami et accomplir sa destinée.

The Kissing Booth 3

Date : 11/08

Synopsis : Pour profiter à fond de son dernier été avant de choisir la fac qui décidera de son avenir avec Noah et Lee, Elle dresse sa liste de choses à faire absolument.

Beckett

Date : 13/08

Synopsis : Après un tragique accident de la route en Grèce, Beckett, un touriste américain, se retrouve pris dans un dangereux complot politique et doit fuir pour sauver sa peau.

Tellement Beau

Date : 18/08

Synopsis : Lassée de passer son temps sur des applis de rencontres avec ses amies, une femme adorable et gauche atteinte d’une maladie génétique rare décide de tomber amoureuse.

Journal d’une Aventure New-Yorkaise

Date : 18/08

Synopsis : Pour mettre un peu de sel dans leur vie, deux amies partent étudier à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échange. Sauront-elles éviter les ennuis sur place ?

Sweet Girl

Date : 20/08

Synopsis : Un homme (Jason Momoa) jure de venger les responsables de la mort de sa femme, tout en protégeant sa fille, la seule famille qu’il lui reste.

Il Est Trop Bien

Date : 27/08

Synopsis : Dans ce remake du classique pour ados de 1999, une influenceuse spécialisée en relooking tente de transformer le loser du lycée en roi de la promo.

DOCUMENTAIRES

Pray Away : Désirs martyrisés

Date : 3/08

Synopsis : Les survivants et ex-leaders de la soi-disant « thérapie de conversion » dénoncent les dommages durables que ce mouvement a causés à la communauté LGBTQ+.

Shiny_Flakes : Le Petit Baron du Darknet

Date : 3/08

Synopsis : Max S. révèle comment il a bâti un empire de la drogue depuis sa chambre d’ado : l’histoire vraie derrière la série « How to Sell Drugs Online (Fast) ».

Cocaine Cowboys : Les Rois de Miami

Date : 4/08

Synopsis : La saga criminelle de deux amis qui ont abandonné le lycée et ont été les barons de la drogue les plus puissants de Miami pendant des décennies. Une histoire vraie.

Untold

Date : A partir du 10/08

Synopsis : Des athlètes racontent leur histoire à travers des évènements et personnalités emblématiques, offrant un aperçu unique sur les sports prisés des spectateurs.

Dennis Nilsen : Mémoires d’Un Meurtrier

Date : 18/08

Synopsis : Le tueur en série britannique Dennis Nilsen raconte sa vie et ses crimes dans une collection de cassettes audio glaçantes enregistrées depuis sa cellule.

João de Deus : Les Crimes d’Un Guérisseur

Date : 25/08

Synopsis : Prétendant faire des miracles, le médium João Teixeira de Faria connut un succès international avant que des survivantes et des procureurs ne révèlent ses abus sexuels.

Bob Ross : Aucune Ombre au Tableau ?

Date : 25/08

Synopsis : L’histoire inédite du prolifique peintre de paysages et animateur de l’émission télévisée « The Joy of Painting », Bob Ross.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Gabby et la Maison Magique – Saison 2

Date : 10/08

Synopsis : Gabby et ses amis félins de la maison magique trouvent de nouvelles façons d’apprendre, de créer et de s’amuser dans un monde plein de joie et de fantaisie.

Fast & Furious : Les espions dans la course – Saison 5 : Pacifique Sud

Date : 13/08

Synopsis : Quand Tony, l’homme au cœur des « Espions dans la course », est enlevé par des dealers russes, l’équipe se rend dans le Pacifique Sud pour le sauver. Et sauver le monde.

Tut Tut Cory Bolides – Saison 5

Date : 17/08

Synopsis : Que ce soit pour aider ses amis ou en rencontrer de nouveaux, Cory fonce pleins gaz vers toutes les aventures qui se présentent !

Bienvenue Chez les Loud : Le Film

Date : 20/08

Synopsis : Enfant du milieu et seul garçon des rejetons Loud, Lincoln a du mal à se faire une place au sein de la fratrie, jusqu’au jour où la famille se rend en Écosse.

Oggy Oggy

Date : 24/08

Synopsis : Dans cette série haute en couleur destinée aux jeunes enfants, Oggy, un matou pourtant pépère, vit des aventures déjantées en compagnie de tous ses amis.

Bienvenue Chez Mamilia – Partie 4

Date : 26/08

Synopsis : Les McKellan poursuivent leur réunion familiale dans les rires et la joie. Une famille afro-américaine pleine de charme !

J’adore Arlo

Date : 27/08

Synopsis : Arlo l’optimiste et sa bande hétéroclite de copains apprennent comment vivre ensemble en communauté, même si chacun a sa propre idée de ce qui est amusant.

ANIME

Shaman King

Date : 9/08

Synopsis : Le médium Yoh Asakura participe à un tournoi opposant tous les 500 ans des shamans du monde entier dans le but d’élire le prochain Shaman King.

Monster Hunter: Legends of the Guild

Date : 12/08

Synopsis : Dans un monde où les humains doivent cohabiter avec de redoutables monstres, le jeune chasseur Aiden se bat pour sauver son village d’un dragon.

The Witcher : Le Cauchemar du Loup

Date : 23/08

Synopsis : Ce film d’animation en 2D donne une nouvelle dimension à l’univers de « The Witcher » alors qu’un nouveau danger menace le Continent.

Edens Zero

Date : 26/08

Synopsis : À bord du vaisseau Edens Zero, un garçon solitaire capable de contrôler la gravité se lance à l’aventure pour rencontrer la fameuse déesse cosmique qu’on appelle Mother.