Le tourisme spatial, une catastrophe environnementale ? Pas si vite…

Certes, il est tentant de se moquer de ces milliardaires qui ne rêvent que d’atteindre l’orbite comme si cet « exploit » n’avait pas été réalisé plus d’un demi-siècle auparavant. Il peut sembler aussi choquant de faire spectacle de ces « virées pour riches » alors même qu’une large partie du monde peine toujours à vivre décemment. En revanche, il n’est sans doute pas très avisé de mettre sur le dos du tourisme spatial, secteur encore balbutiant, tous les fléaux du monde.

C’est pourtant ce que vient de faire un article du site The_Byte, qui affirme en gros titre que « les lancements de fusée sont extrêmement mauvais pour l’environnement ». L’article du journaliste Victor Tangermann affirme en exergue que chaque lancement de fusée (pour un équipage de 4 astronautes) produit l’équivalent de 200 à 300 tonnes de CO2, alors même qu’un vol long courrier produit « seulement » 2 à 3 tonnes de CO2 par passager.

A raison de 10 passagers par avion (hypothèse extrêmement basse) et de 2 tonnes de CO2 produites par passager, le transport aérien serait donc responsable chaque année de l’émission de 37 millions de tonnes de CO2… contre seulement 22 000 tonnes de CO2 pour les lancements spatiaux. Même si l’on multipliait par 10 le tonnage en CO2 des lancements spatiaux (étant donné que le largage de CO2 se fait à très haute altitude, proche de la couche d’ozone elle-même), la comparaison resterait au très net avantage du secteur spatial.

Sachant que l’on évalue à 1,5 % les émissions mondiales des gaz à effet de serre du transport aérien, les lancements spatiaux représenteraient donc 0,0009% des émissions à l’échelle mondiale. Autant dire qu’il n’y a pas encore urgence à réguler ce secteur en terme d’émissions, d’autant plus que le secteur du tourisme spatial, forcément réservé à la partie la plus aisée de la population (les plus riches des plus riches devrait -on rajouter), n’atteindra jamais, et de loin, les dimensions du tourisme lié à l’aérien, au train ou la voiture.