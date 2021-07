Hades : le roguelite de Supergiant Games élu jeu de l’année à la GDC 2021

Le superbe roguelite Hades, qui recycle brillamment les mythes de l’antiquité dans un jeu d’action aussi jouissif à jouer que beau à contempler, n’en finit plus d’accumuler les trophées. Après les Bafta (5 récompenses), les Game Awards (2 prix), les D.I.C.E Awards (5 récompenses encore) et les deux Golden Joystick Awards, le titre de Supergiant Games vient de récolter le prix du jeu de l’année décerné à la GDC 2021. Hades rafle aussi au passage le GDC Award du meilleur design et de la meilleure bande sonore.

Contrairement à beaucoup d’autres cérémonies de récompenses, le jury s’est montré extrêmement éclectique et n’a pas donné tous les prix à un même jeu, souvent le gros AAA du moment d’ailleurs. Ainsi, The Last of Us 2 repart avec le prix de la meilleure narration, Flight Simulator d’Asobo gagne haut la main le trophée de la meilleure Technologie, Ghost of Tsushima rafle le prix de la meilleure direction artistique (et aussi le prix du public), le meilleur jeu VR/AR est sans surprise Half-Life: Alyx, et le prix du titre le plus innovant revient assez logiquement au fabuleux Dreams (entre autres). On notera que les IGF Awards (jeux indés) ont été remis dans la foulée, et c’est Umurangi Generation qui gagne la timbale du jeu indé de l’année. Le jeu d’Origame Digital a aussi été récompensé pour la qualité de sa narration.

Déjà disponible sur Switch et PC, Hades sera disponible le 13 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass.