SpaceX : essai moteur concluant pour le booster du Starship

SpaceX vient de passer une étape aussi importante que nécessaire : dans la nuit de lundi à mardi, les ingénieurs de SpaceX ont lancé les tests moteurs (test statique) du Super Heavy BN3, des tests effectués sur « seulement » 3 moteurs Raptor… alors que le booster final devra disposer de 33 moteurs fonctionnels (soit 6 moteurs de plus que le Falcon Heavy).

