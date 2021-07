Google Chrome 92 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose aujourd’hui au téléchargement Chrome 92 avec plusieurs nouveautés au programme. Voici donc ce que réserve la nouvelle version du navigateur Internet.

Chrome 92 améliore la façon dont les utilisateurs gère les permissions pour chaque site. Cliquer sur l’icône en forme de cadenas dans la barre d’URL donne accès à une nouvelle version du gestionnaire pour gérer les permissions.

Il est maintenant possible de lancer davantage d’actions Chrome depuis la barre d’URL. Ainsi, le fait d’inscrire une requête comme « contrôle de la sécurité » donne accès à l’option spécifique. Plus besoin de la chercher manuellement.

Un hub de partage permet d’envoyer la page actuelle à d’autres appareils connectés, à des applications tierces et de générer un QR Code. Ce hub correspond à celui déjà disponible sur Android et intervient alors que le côté droit de la barre d’adresse était encombré d’icônes pour diverses actions individuelles. Il faudra surtout attendre Chrome 93 pour en profiter, seuls quelques utilisateurs l’ont avec Chrome 92.

En outre, Google accélère de 50 fois la détection du phishing et fait du bien à l’autonomie (réduction de 1,2 % du temps total du processeur). En moyenne, les résultats sont désormais renvoyés après 100 millisecondes au lieu de 1,8 seconde.

La page Privacy Sandbox (accessible via chrome://settings/privacySandbox) affiche maintenant une option pour activer ou désactiver FLoC. Enfin, le navigateur va plus loin que l’isolation des sites en proposant désormais l’isolation des extensions. Elles ne peuvent plus partager les processus entre elles, ce qui assure une meilleure sécurité.

Chrome 92 est disponible dès maintenant au téléchargement sur google.fr/chrome.