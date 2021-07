Venom dans le MCU ? Cela reste possible pour Kevin Feige

La franchise Spider-Man reste l’affaire de Sony, tout comme celle de Venom, le symbiote antagoniste du tisseur. Pour l’instant, les aventures de Venom n’ont pas de liens clairs avec le MCU, à contrario de Spidey qui a rejoint les Avengers depuis peu. Forcément, cette mise à l’écart interroge, d’autant plus que des fuites ont laissé entendre ces dernières semaines que Venom pourrait à son tour rejoindre la « Maison des Idées ».

Kevin Feige, le grand ordonnateur du MCU, a tenu à clarifier les choses… à sa façon. Lors d’une interview accordée à Rotten Tomatoes, Feige ne semble plus écarter la possibilité d’un Venom dans le MCU, même s’il faut bien lire entre les lignes pour saisir la subtilité : « Je ne veux évidemment pas parler de rumeurs ou de spéculations sur ce qui pourrait arriver en ce qui concerne les personnages que Marvel Studios n’a pas encore mis à l’écran. Mais je dirai ce que j’ai toujours dit : je suis chez Marvel depuis 20 ans et je n’écarterais rien. Je n’exclurai absolument rien. Toute rumeur que vous lisez entre les lignes pourrait arriver à tout moment entre demain et jamais ».



Ce qui n’est pas clairement démenti ayant une bonne probabilité d’arriver, on peut donc presque en conclure que Venom arrivera un de ces jours dans le MCU, et probablement plutôt « après-demain » que « jamais ». La petite précision de Feige intervient à quelques semaines de la sortie en salles de Venom 2 (le 20 octobre). Tom Hardy rempilera bien sûr dans le rôle du symbiote tandis que le super-méchant sera interprété par le génial Woody Harrelson (Tueurs nés, Zombieland).