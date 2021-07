Tom Clancy’s XDefiant : Ubisoft annonce un FPS free-to-play

Ubisoft a dévoilé aujourd’hui Tom Clancy’s XDefiant, un nouveau jeu vidéo qui se veut être un FPS free-to-play, à l’instar de Fortnite et d’autres titres. Le studio espère que la gratuité va attirer un bon nombre de joueurs.

Développé par Ubisoft San Francisco, Tom Clancy’s XDefiant promet un jeu de tir réaliste avec des classes personnalisées, représentées par des factions dotées de capacités spéciales. Ces factions (Wolves, Parias, Nettoyeurs et Echelon) sont inspirées d’autres jeux, comme les franchises Splinter Cell, The Division et Ghost Recon.

En plus d’une personnalisation approfondie, le gunplay (jeu d’armes) est une « priorité absolue », selon Mark Rubin, un producteur exécutif du jeu. Le titre proposera « un arsenal toujours plus important d’armes et d’accessoires authentiques », a-t-il poursuivi. Il s’est vanté du fait qu’Ubisoft San Francisco conçoit « chaque accessoire d’arme pour un jeu de tir précis et satisfaisant ».

Une phase de test commencera le 5 août aux États-Unis et au Canada. D’autres tests auront lieu plus tard dans d’autres régions. Il est possible de s’inscrire sur le site officiel.

Tom Clancy’s XDefiant sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One et Xbox Series X/S. Les plateformes de cloud gaming Amazon Luna et Google Stadia auront aussi le droit à leur version. Ubisoft promet au passage le support du cross-play pour jouer avec d’autres joueurs qui sont sur d’autres consoles/supports.