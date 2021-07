La baston des bastons : Superman vs. Saitama vs. Homelander vs. Omni-Man (vidéo)

Les geeks ont de drôles de fantasmes, du genre « Qu’est-ce que ça donnerait si on faisait se battre entre eux Superman vs. Saitama vs. Homelander vs. Omni-Man ? ». Le youtubeur Mightyracoon répond à cette question cruciale avec une vidéo d’un peu plus de 4 minutes, et c’est franchement hilarant. Le kryptonien tape du poing contre Saitama (One Punch-Man), ce dernier réduisant en bouillie le psychopathe Homelander (The Boys/Amazon Prime Video) et l’ombrageux Omni-Man (Invincible/Amazon Prime Video). Totalement improbable, totalement barré, et donc forcément immanquable !

Si la réalisation trahit le peu de moyens de son unique réalisateur, le résultat final reste tout à fait honorable pour un travail solo. On notera pour finir que Mightyracoon n’en est pas à son coup d’essai. Les curieux ou les amateurs d’affrontements improbables ne devraient pas louper « Marvel vs. DC – The Ultimate Crossover » ou bien encore « Hulk vs Kratos – Arcade Mode ».