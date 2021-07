Switch OLED : Nintendo affirme ne pas augmenter sa marge

Nintendo est sous le feu des critiques depuis l’annonce de la Switch OLED, qui il est vrai ne change pas grand chose par rapport à sa devancière… pour 50 euros de plus tout de même. Bloomberg s’était même amusé à calculer le surcroit de marge que Nintendo récupérerait avec ce modèle, et l’avait évalué à 40 dollars (de marge en plus), soit 50 dollars d’augmentation de tarif moins les 10 dollars estimés pour la dalle OLED et le nouveau support vertical intégré.

Piqué au vif d’être ainsi accusé de se faire des brouzoufs supplémentaires sans gros gain pour l’utilisateur, Nintendo a répliqué sur son compte Twitter, affirmant que la marge du nouveau modèle n’était pas différente de celle de la Switch classique :« Un article du 15 juillet 2021 affirmait que la marge bénéficiaire de la Nintendo Switch (modèle OLED) augmenterait par rapport à celle de la Nintendo Switch. Afin de garantir une bonne compréhension de la part de nos investisseurs et de nos clients, nous tenons à préciser que cette affirmation est incorrecte. »

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2)

