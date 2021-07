Tencent rachète le britannique Sumo Group pour 1,07 milliard d’euros

On l’avait presqu’oublié entre deux acquisitions de Sony ou de Microsoft/Xbox, mais le géant chinois Tencent garde un appétit d’ogre. Le numéro un mondial du secteur (en chiffre d’affaires) vient de mettre la main sur le britannique Sumo Group pour 919 millions de livres, soit 1,07 milliard d’euros. Ce rachat se traduit pour les actionnaires de Sumo par une hausse de 43% du prix de l’action. Autant dire que Tencent était particulièrement motivé.

Tencent récupère donc au passage les 14 studios sous la houlette de Sumo Group, des studios qui ont développé quelques titres populaires comme Sonic and Sega All Star Racing, Sackboy : A Big Adventure ou bien encore le Forza Horizon 2 de la Xbox 360 ! De quoi assoir un peu plus la stature de géant du groupe chinois, qui possède déjà les studios Riot Games (League of Legends) et Supercell (Clash Royale).